Жуковский шахматист выиграл турнир в Раменском с максимальным результатом

Воспитанник Молодежного центра «Дружба» из Жуковского Александр Киршин занял первое место на шахматном турнире в Доме культуры «Победа» в Раменском, одержав победы во всех девяти партиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шахматный турнир прошел в Доме культуры «Победа» в городском округе Раменское. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Жуковского.

Александр Киршин, представляющий Молодежный центр «Дружба», стал победителем турнира, выиграв все девять партий, включая встречи с перворазрядниками. Он начал заниматься шахматами менее полугода назад, но уже выполнил норматив второго юношеского разряда и увеличил свой рейтинг на 362 пункта.

Вторые места в общем зачете заняли Вадим Тимофеев и Степан Захаров, третье место — Максим Юдин. Среди девушек бронзовые награды получили Анна Артемьева и Софья Трушина.

Турнир был организован при поддержке Шахматной Федерации Раменского муниципального округа и проводился по швейцарской системе в девять туров. Участники смогли выполнить нормативы спортивных разрядов с официальным расчетом рейтинга Федерации шахмат России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.