Жуковский «Метеор» сыграл домашний матч с зарайским «Динамо»

В Жуковском 4 октября прошел футбольный матч Лиги Б-2 между двумя подмосковными командами: «Метеор» (Жуковский) и «Динамо» (Зарайск). Игра на главном поле спорткомплекса «Метеор» получилась напряженная и зрелищная, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Матч закончился ничьей 3:3. Сейчас «Метеор» занимает 5 место в турнирной таблице, а зарайское «Динамо» находится на первой строчке.

Глава Жуковского Андроник Пак поблагодарил спортсменов за увлекательную игру, а также всех, кто пришел поболеть за команды.

Ранее взрослая футбольная команда «Метеор» по итогам половины сезона 2025 года заняла пятое место в областной турнирной таблице. Жуковчане набрали 16 очков, приняв участие в 10 матчах.

Напомним, что после двадцатилетней паузы на базе спорткомплекса «Метеор» в 2024 году в городском округе Жуковский вновь была сформирована футбольная команда «Метеор». В 2024 году жуковские футболисты стали четвертыми в турнирной таблице лиги Б-2, уступив третье место команде из Орехово-Зуево ФК «Знамя труда-2», проиграв со счетом 0-2.

В эту субботу, 11 октября, Жуковский «Метеор» сыграет с СШОР г. о. Бронницы.

Адрес проведения: г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3. стадион «Метеор»,

Матч начнется в 14:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.