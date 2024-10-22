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Жуковский «Метеор» сыграл матч против клуба «Знамя труда-2» из Орехово-Зуево

На центральном поле спорткомплекса «Метеор» состоялся дмашний футбольный матч финального тура в Лиге Б-2. Жуковская команда «Метеор» сыграла против ФК «Знамя труда-2» из подмосковного Орехово-Зуево. Матч посетил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С большим удовольствие пришел поболеть за нашу команду. Отмечу, что игра получилась захватывающей и напряженной: нам достался очень сильный противник. Наши футболисты сделали все возможное, но, по результатам матча, „Метеор“ проиграли команде из Орехово-Зуево со счетом 0-2, заняв, таким образом, по итогу, 4 место, — сказал Борис Аубакиров.

Напомним, что в этом году после длительного перерыва в Жуковском вновь сформирована футбольная команда «Метеор».

Глава Жуковского поздравил ребят с дебютом, пожелав им успехов с следующем сезоне.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.