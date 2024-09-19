Жуковский «Метеор» сыграет домашний матч против футбольного клуба «Видное»

«В эту субботу, 21 сентября, на центральном поле спорткомплекса „Метеор“ состоится футбольный матч Лиги Б-2. Команда „Метеор“ (Жуковский) сыграет против ФК „Видное“, — написал глава города.



Он напомнил, что в этом году после длительного перерыва в Жуковском вновь собралась футбольная команда „Метеор“. 31 августа она провела на главном городском поле 16-ю по счету игру против люберецкого „Анвизора“.

«Многие жуковчане ждали возрождения любимой с детства команды и с радостью пришли поболеть за наших спортсменов на стадион, где уже очень долгое время не проводились футбольные матчи. Также рад появлению на трибунах молодого поколения болельщиков. Такая поддержка и родное поле в прошлый раз принесли нашей команде уверенную победу со счетом 4:1, надеемся на победу и 21 сентября», — добавил Аубакиров.

Начало матча в 18:00. Вход свободный. Адрес: спорткомплекс «Метеор» (ул. Пушкина, 3).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.