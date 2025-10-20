сегодня в 12:36

Жуковский «Метеор» провел домашний матч с командой ФК «Анвизор» из Люберец

В Жуковском 18 октября прошел футбольный матч Лиги Б-2 между двумя подмосковными командами: «Метеор» (Жуковский) и ФК «Анвизор» (Люберцы). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам матча команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Сейчас «Метеор» по прежнему занимает 5 место в турнирной таблице, а люберецкий «Анвизор» на 6 строчке.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак поблагодарил спортсменов за увлекательную игру, а болельщиков за активную поддержку команд.

Для «Метеора» эта игра стала 19 в сезоне. За прошедшие матчи спортсмены из Жуковского выиграли 9, потерпели 5 поражений и 5 раз сыграли вничью.

Ранее взрослая футбольная команда «Метеор» по итогам половины сезона 2025 года заняла пятое место в областной турнирной таблице. Жуковчане набрали 16 очков, приняв участие в 10 матчах.

После двадцатилетней паузы на базе спорткомплекса «Метеор» в 2024 году в городском округе Жуковский вновь была сформирована футбольная команда «Метеор». В 2024 году жуковские футболисты стали четвертыми в турнирной таблице лиги Б-2, уступив третье место ФК «Знамя труда-2» из Орехово-Зуево, проиграв со счетом 0:2.

Последняя игра этого сезона для «Метеора» состоится в субботу, 25 октября. «Метеор» выйдет на поле против команды «Ока» из Ступино.

Адрес проведения: Московская область, городской округ Ступино, село Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, д. 5, СТК «Сокол». Начало в 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.