Жуковские туристы одержали очередную победу во Всероссийском турслете

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С 13 по 19 сентября в Красноярске, на берегу Енисея, проходит Всероссийский туристический слет «Больше, чем путешествие», который собрал более 750 участников, передает пресс-служба администрации Жуковского городского округа.

Команда школьников из Жуковского «ЙЕТИ ДЕТИ» под руководством Сергея Ткаченко вместе с командой из города Луховицы представляли Московскую область.

Сборный экипаж Московской, Ивановской и Новгородской областей победил в командном зачете.

Организаторами слета выступают программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Слет проходит на площадке форума Территория инициативной молодежи (ТИМ) «Бирюса».

Туристический слет «Больше, чем путешествие» нацелен на популяризацию походного туризма среди детей и молодежи. Основная аудитория события — команды детей в возрасте от 12 до 17 лет вместе с их наставниками, которые победили во Всероссийском конкурсе «10 шагов к Турслету».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.