Жуковские спортсмены взяли 7 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу

Воспитанники Жуковского клуба «Пересвет» успешно выступили на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу IRON CUP, которые проходили в Московском спорткомплексе «Динамо», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования IRON CUP известны тем, что на них собираются спортсмены со всей страны и в условиях жесткой конкуренции доказывают свое право оказаться на пьедестале. В этом году в число этих спортсменов вошли борцы из Жуковского.

Ребята из «Пересвета» завоевали 7 медалей: Лев Трифонов, Тимофей Грищенков, Даниил Данилюк и Глеб Жгулев — золотые награды, серебряные медали в копилку команды добавили Айко Григорян, Виктор Горишний и Влад Маковей. Каждый из них прошел через несколько борцовских схваток, продемонстрировав техническое мастерство.

В прошлом сезоне Жуковские спортсмены из клуба единоборств «Пересвет» также показали высокие достижения по джиу-джитсу, в частности, Алиса Голубь заняла 3 место на первенстве России среди девушек, а Артем Бикмурзин — 3 место среди юношей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.