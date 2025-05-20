Жуковские хоккеисты стали призерами Всероссийского турнира «Золотая Шайба»

Команда «Метеор» из городского округа Жуковский Московской области завоевала бронзовые медали Всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба» в Новогорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Областной коллектив замкнул тройку призёров в суперфинале турнира среди юношеских команд 2012–2013 гг. р. Первое место занял нижегородский «Металлург». За ним расположился хоккейный клуб «УЛК» из Архангельской области.

«Мы молодцы! Все наши парни молодцы. Все старались, все внесли вклад в победу. Во втором матче, когда мы играли с командой «УЛК», нам не хватило немножко удачи, сами понимаете, серия буллитов — это лотерея. Здорово, что мы не пали духом, собрались и выиграли третий матч», — поделился эмоциями после заключительной игры суперфинала игрок «Метеора» Максим Корзун.

Обладателями бронзовых наград стали: Андрей Бессонов, Иван Бессонов, Егор Белов, Георгий Зверяев, Руслан Исханов, Дариан Казин, Владислав Колонтаев, Максим Корзун, Матвей Кузьмин, Борис Ласкин, Яромир Лобанов, Тимофей Рогов, Павел Старостин, Иван Сухов, Михаил Уваров, Никита Хабаров, Артем Шелест.

Также в рамках соревнований 17 мая состоялся гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. На лед учебно-тренировочного центра «Новогорск» вышли: Валерий Каменский, Алексей Терещенко, Сергей Коньков, Алексей Жамнов, Павел Порядин, Алексей Кудашов, Павел Карнаухов и другие именитые хоккеисты. После матча прославленные игроки вручили юным хоккеистам подарки и провели для них автограф-сессию. В качестве почетных гостей турнир посетили: двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный тренер России Борис Михайлов и Герой России, ветеран СВО Роман Гришин.

«Это большая честь приветствовать вас. Сегодняшней звездной команде я хочу пожелать сыграть без травм, обязательно насладиться этим прекрасным матчем. А нашим юным спортсменам — набраться опыта у таких легендарных игроков, и порадоваться, что у нас есть возможность увидеть игру замечательных людей, олимпийских чемпионов», — сказал Роман Гришин на торжественной церемонии открытия гала-матча.

Отметим, что 17 мая юные хоккеисты подмосковной команды «Метеор» в полном составе с экскурсией посетили Поклонную гору, а 19 мая — парк «Патриот».

Суперфинал всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба» прошел с 15 по 20 мая в городском округе Химки на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск».

Повторы всех матчей можно найти на официальной странице соревнований в «VK».

Ознакомиться с более подробной информацией о прошедшем турнире и подробно изучить турнирные таблицы можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.