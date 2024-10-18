сегодня в 13:00

Жуковские гимнастки успешно выступили на международном турнире в Гонконге

В Гонконге (Китайская Народная республика) завершился финальный этап Кубка мира «Hong Kong Cup Open в рамках Финального этапа Кубка мира по эстетической гимнастике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками соревнований стали 55 команд из разных уголков мира — России, Соединенных штатов Америки, Австралии, Японии и других.

Воспитанницы спортивной школы «Метеор» в составе команд «Виктория» и «Виктория Старт» завоевали золотые медали турнира в категории «Юниоры 14-16 лет» и категории «Сеньоры».

Команда «Виктория-Стрела» стали серебряным призерами турнира.

Старшим тренером команд стала заслуженный тренер России Зитта Александровна Букова. В тренерский штаб вошли: Татьяна Перевощикова, Полина Фурцева, Ирина Жохова, Эльвира Маркизова, Мария Дюдина, Полина Нестерова, Елизавета Шумихина и Елена Илюхина.

Следует отметить, что на соревнованиях Россию представляли десять команд из Москвы, Краснодарского края, а также Московской, Нижегородской и Вологодской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.