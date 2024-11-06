Жуковские фигуристы поучаствовали в соревнования «Павлово-Посадские узоры»

сегодня в 12:49

19 воспитанников спортивной школы «Метеор», занимающиеся в группах Марины Качаевой и Оксаны Маховой вернулись из Павловского Посада с соревнования с наградами за призовые места. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Спортсменки взяли награды:

В номинации «дебют» среди мальчиков победу одержал Григорий Лантратов, 2019 г. р.

В номинации «дебют» девочки 2019 год 1 место — Анастасия Кузнецова.

В номинации «дебют» девочки 2018 год 1 место — Стефания Гвилава.

В номинации «новичок» девочки 2016-17 год 3 место заняла Мирослава Козлова.

В номинации «новичок» девочки 2017 года 3 место заняла Елизавета Рожкова.

«Юный фигурист» мальчики, на 3 месте Марк Федулкин, 2017 г. р.

«Юный фигурист» девочки: 1 место — София Богданова, 2018 г. р.; 2 место — Ксения Мейер, 2018 г. р. Девочки выполнили норму юного фигуриста.

3 юношеский разряд:

Среди девочек 6-8 лет победу одержала София Смирнова, 2017 г. р.; второе место заняла Дарья Тердунова, 2016 г. р.

Среди девочек 9-12 лет и девушек 11-17 лет победительницей стала Мария Дудкина, 2012 г. р.; 2 место — Анастасия Тулайкина, 2008 г. р. Все девочки выполнили 3 юношеский разряд.

По программе 2 юношеского разряда победу одержала и подтвердила разряд Алиса Сундукова, 2016 г. р.

Среди девушек, выступающих по программе 3 спортивного разряда лидером соревнований стала Вероника Благий, 2014 г. р., набрав техническую оценку 3 спортивного разряда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.