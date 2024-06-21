Жительница Сергиево-Посадского округа стала победителем первенства России по самбо

Воспитанница Сергиево-Посадского МБУ «Спортивная школа «Центр» — Захарова Екатерина стала победителем первенства России по самбо в весовой категории 50 кг, выполнив спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», передает пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

С 19 по 24 июня 2024 года городе Кемерово Кемеровской области проходит первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов из разных регионов страны.

Екатерина также вошла в состав сборной России по самбо и будет представлять страну в октябре этого года на первенстве мира в городе Ларнака, Кипр.

«Поздравляю Екатерину и ее тренеров! В очередной раз подтверждается, что в нашем округе воспитываются сильные спортсмены», — глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.