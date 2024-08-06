Жительница Подмосковья стала призером соревнований по ментальной арифметике

Жительница Раменского округа Даниэла Белякова завоевала призовое 3-е место на международных соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA, которые прошли в июле 2024 года в городе Мадрид, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В этом турнире приняли участие более 700 юных математиков в возрасте от 5 до 13 лет из 42 стран мира, среди которых такие государства, как Индия, Бангладеш, Австралия, Канада, Испания, Германия, Португалия, Хорватия, Мексика и Эквадор. Соревнования ALOHA проводятся с 1993 года и ежегодно собирают талантливых детей со всего мира. В этом году мероприятие привлекло около 2500 зрителей и участников.

Участники продемонстрировали свои навыки в быстром устном счете, решая за 5 минут 70 сложных арифметических задач, включая операции сложения, вычитания, умножения, деления, а также работу с дробями и процентами.

«Даниэла с 2012 года находится под опекой родной бабушки Ларисы Николаевны, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Благодаря заботе и поддержке родного человека, девочка смогла развить свои неординарные способности и добиться впечатляющих результатов на многих соревнованиях международного уровня», — рассказала начальник социальной защиты Светлана Климова.

В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

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