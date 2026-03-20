Жители Жуковского могут сдать нормы ГТО в СК «Метеор»

Сдача нормативов комплекса ГТО организована в Жуковском на базе спорткомплекса «Метеор». Записаться на тестирование можно по телефону в будние дни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный центр тестирования ГТО работает на базе спорткомплекса «Метеор». Запись на сдачу нормативов проводится по телефону +7 (495) 556-60-83 с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00. Также можно направить заявку на электронную почту gto@skmeteor.ru.

Выдача знаков отличия и удостоверений проходит во вторник и четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: Жуковский, улица Пушкина, дом 3, центр спорта «Метеор».

В 2026 году вузы продолжают учитывать знак ГТО в портфолио индивидуальных достижений абитуриентов. Учебные заведения самостоятельно устанавливают количество дополнительных баллов, которые суммируются с результатами ЕГЭ и могут повлиять на конкурсный отбор.

Как правило, золотой знак приносит от 2 до 5 баллов, а в ряде университетов — до 10. Серебро и бронза также дают преимущество. При этом знак должен быть получен в 2026 или 2025 году, а участник — соответствовать своей возрастной ступени на момент выполнения нормативов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.