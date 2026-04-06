Жители Волоколамского округа прошли 10 тысяч шагов в парке

Массовая акция «10 000 шагов» прошла 4 апреля в городском парке культуры и отдыха Волоколамска. Участники преодолели около 7 километров по парковым дорожкам и получили памятные значки и сертификаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивное мероприятие объединило жителей округа, которые ведут активный образ жизни и предпочитают отдых на свежем воздухе. Перед стартом инструктор Елена Чудинова провела интенсивную разминку под музыку, чтобы участники разогрели мышцы и подготовились к дистанции.

После зарядки колонна отправилась по маршруту, проложенному по парковым дорожкам. В общей сложности каждый прошел около 7 километров, что соответствует 10 тысячам шагов. К акции присоединились представители Волоколамского ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

По словам участников, дистанция прошла незаметно благодаря дружеской атмосфере и хорошей погоде. На финише всем вручили памятные значки и сертификаты участника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.