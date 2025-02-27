Жители Солнечногорска могут сдать нормативы ГТО 1 марта

В субботу, 1 марта, в городском парке культуры и отдыха на стадионе «Металлург» все желающие могут проверить свою физическую подготовку и сдать ГТО, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Всем участникам предстоит выполнить ряд следующих испытаний: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон из положения стоя, подъем корпуса, прыжок в длину.

«Физическая активность нужна в любом возрасте. Это отличная возможность проверить свои силы и подтолкнуть себя к занятиям спортом. Также напоминаю, что выпускники школ могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет за значок ГТО», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Прием нормативов будет проходить с 10:00 до 12:00.

Предварительная регистрация.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (915) 021-09-07.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.