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сегодня в 10:49

Жители Реутова примут участие в межмуниципальных соревнованиях по футболу

13 августа в 18:00 на спортивной площадке «Истомкино» в Ногинске пройдут межмуниципальные соревнования Московской области по футболу, которые проходят с апреля по октябрь, передает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

На поле встретятся мужские команды «Лига Б-2», а команда «Приалит» из Реутова сразится с ФК «Град-ЭКС».

Основная команда на данный момент занимает шестое место после первого круга и состоит на 80% из ребят 2007 года рождения. Руководство и тренерский штаб не ставили конкретных задач по результатам в этом сезоне.

Главной задачей «основы» является адаптация молодых игроков к взрослому футболу. Участвуя в матчах со взрослыми, юные футболисты приобретают бесценные навыки, способствующие их дальнейшему развитию.

Опытные игроки оказывают помощь молодым, делясь своим опытом и поддерживая их.

Напомним, что стадион «Приалит», который является домашним полем одноименной команды уходит на масштабную реконструкцию. После ремонтных работ занятия футбольных секций и школ станут значительно эффективнее, а значит на нашем спортивном небосклоне смогут зажечься новые звезды российского футбола.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.