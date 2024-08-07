Жители Подмосковья смогут получить налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО

Жители Московской области, выполнившие нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», смогут получить налоговый вычет до 18 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соответствующий закон, касающийся всех граждан России, подписал президент Владимир Путин. Выплату можно будет получить с начала 2025 года. Размер вычета составляет 18 тысяч рублей за налоговый период. Итоговая сумма будет рассчитываться из дохода человека.

Получить налоговый вычет сможет гражданин, который выполнит нормативы комплекса ГТО на знак отличия: золотой, серебряный или бронзовый. Количество и вид нормативов зависят от пола, возраста и физических возможностей участника испытаний. Обязательным условием является регистрация на сайте gto.ru и допуск врача.

С начала апреля по конец июня текущего года в Подмосковье 9477 жителей удостоились знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Согласно приказу министерства спорта РФ и распоряжению подмосковного Минспорта, за II квартал 2024 года жители региона получили 7 873, золотых, 993 серебряных и 611 бронзовых знака отличия комплекса ГТО. Отметим, что за I квартал текущего года жители Московской области получили более 5,5 тыс. знаков.

На территории Московской области функционируют 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства.

Спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся, в том числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.