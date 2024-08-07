Жители Подмосковья назвали Кубок Карякина по шахматам главным событием июля

Главным спортивным событием июля 2024 года жители Подмосковья признали Кубок Сергея Карякина по шахматам. Турнир прошел 21 июля в Королеве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Голосование за самое яркое мероприятие проходило среди подписчиков официального Telegram-канала областного Минспорта с 1 по 6 августа. За шахматный турнир имени знаменитого российского гроссмейстера проголосовал 21% респондентов.

На втором месте — победа в турнире и первый титул WTA в карьере подмосковной теннисистки Мирры Андреевой. Это событие отметили 16% опрошенных.

Замкнул тройку лидеров новый рекорд России в эстафетном беге, который установили легкоатлеты Московской области в рамках Спартакиады учащихся в прошлом месяце — 15% голосов.

Кубок Сергея Карякина в июле был приурочен к международному Дню шахмат и собрал свыше 300 опытных и начинающих спортсменов. В этом году турнир проходит в два этапа. Второй тур соревнований состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки».

Найти подробную информацию о соревнованиях и следить за актуальными новостями федерации шахмат Московской области можно на сайте.



Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и собрал более 100 участников. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В прошлом году количество участников удвоилось.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.