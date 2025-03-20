Жители Подмосковья могут присоединиться к проекту «СпортТрек»

Стартовала регистрация на II сезон проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Жители Московской области получат возможность участвовать в конкурсе для тренеров, а также в спортивных и образовательных мероприятиях, сообщают организаторы проекта.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия — страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках.

«В прошлом году проект „СпортТрек“ уже нашел отклик у тысяч человек, но для нас важно вовлечь как можно больше граждан в проекты, направленные на поддержание здоровья. Откликаясь на актуальные запросы выпускников платформы, мы создали конкурс тренеров. Уверен, что в этом году проект выйдет на новый уровень», — прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Конкурс для тренеров станет основным направлением и акцентом сезона. Он будет состоять из двух треков: для профессиональных тренеров и для тренеров-любителей. После регистрации участники смогут пройти небольшой опрос, по результатам которого им будет доступен один из треков для участия. Далее конкурсантам необходимо будет пройти дистанционную оценку навыков и компетенций, по результатам которой сильнейшие получат возможность пройти обучение по программе ДПО.

По результатам обучения участники получат приглашение на финальное мероприятие проекта в ноябре, где пройдут встречи с именитыми гостями из сферы спортивной индустрии, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года.

Спортивные активности — трек для тех, кто хочет стать частью профильного сообщества, регулярно заниматься спортом. Он продолжит вовлекать граждан в массовый спорт. Участники смогут отслеживать физическую активность с помощью шагомера в приложении «Россия — страна возможностей». Кроме того, проект будет оказывать поддержку любительскому спорту.

Образовательный блок «СпортТрека» предоставит участникам доступ к обучающим курсам от партнеров проекта, подкастам и интервью с представителями спортивной индустрии и видео-урокам с тренировками.

От Московской области в прошлом сезоне проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие 593 жителя, девять из которых стали финалистами, а еще двое — призерами. В этом году присоединиться к проекту «СпортТрек» может любой житель Московской области. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте sport.rsv.ru и выбрать один или несколько треков для участия.

Первый сезон проекта «СпортТрек» был запущен в октябре 2024 года и включал в себя несколько треков, доступных для участников. За несколько месяцев к проекту присоединилось более 20 тыс. человек. Из них около 2 тыс. приняли участие в конкурсе «Сбор лучших практик ФКиС», где к итоговой оценке было допущено почти 180 практик по пяти направлениям. Образовательным блоком воспользовались свыше 5 тыс. участников, а самым популярным треком стал мониторинг физической активности, в котором приняли участие более 12 тыс. человек.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.