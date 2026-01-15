Жители Одинцовского округа смогут участвовать в «Народных Играх ГТО» в 2026 году

В 2026 году жители Одинцовского округа смогут принять участие в четвертом и пятом сезонах «Народных Игр ГТО», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Народные Игры ГТО» представляют собой спортивно-развлекательные соревнования, которые сочетают традиционные народные состязания и современные нормативы комплекса ГТО. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и делает спорт доступным для людей всех возрастов.

В новом сезоне участников ждут обновленные комплексы упражнений, расширенные возрастные категории и мобильное приложение для подачи заявок. В 2026 году стартует четвертый сезон: анонс комплексов и прием заявок начнется в начале года, завершится 15 февраля, а результаты опубликуют 15 марта. Пятый сезон стартует 20 мая, прием заявок завершится 20 июля, а итоги подведут 20 августа. Также в этом году будет представлен единый Всероссийский рейтинг участников.

Онлайн-формат игр позволяет жителям любого населенного пункта участвовать без привязки к месту и времени. Для подачи заявки доступен Telegram-бот @narodgto_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.