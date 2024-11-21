Жители Люберец смогут выполнить нормы ГТО 27 ноября

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Очередной прием норм ВФСК ГТО в рамках программы «В вуз с ГТО» состоится 27 ноября. Он пройдет на стадионе «Урожай» в Томилине городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе «В вуз с ГТО» принимают участие выпускники одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений.

По результатам юношам и девушкам будут присвоены бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия ВФСК ГТО, с которыми они будут поступать в выбранный вуз. Знаки дают дополнительные баллы при поступлении. Учащиеся получат их в 2025 году.

Кроме того, 27 ноября выполнить нормы комплекса смогут все желающие.

Уточнить необходимую информацию можно по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

Всего же в проекте «В вуз с ГТО» принимают участие 1 324 ученика 11-х классов. Это уникальный проект, который в таких масштабах реализуется только в городском округе Люберцы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.