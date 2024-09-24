Жители Люберец могут бесплатно заниматься на 23 школьных стадионах в округе

В рамках регионального проекта «Открытый школьный стадион» с 2021 года в городском округе Люберцы для занятий спортом и физкультурой жителям доступны 23 школьных стадиона, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря областному проекту наши жители могут бесплатно заниматься физкультурой на 23 школьных стадионах округа. К концу года планируем оборудовать и открыть стадион для жителей на территории школы-новостройки „Созвездие“. При открытии школ–новостроек ставим для себя приоритетной задачей по оснащению стадионов всем необходимым. В 2024 году мы открыли 2 стадиона в новых учреждениях», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что стадионы функционируют ежедневно с 6:00 до 22:00. На объектах обеспечены все необходимые меры безопасности: ограждение с отдельными входами для жителей и учащихся, камеры видеонаблюдения, подключенные к «Безопасному региону», для удобства есть скамейки и урны. С 08:30 до 15:00 на стадионах проводится учебная и внеурочная деятельность, а также общешкольные и городские мероприятия. Все стадионы оборудованы и ночным освещением.

«Для посетителей разработаны единые правила поведения, информация о которых размещена на информационных щитах у входа. На стадионах запрещается мусорить, курить, выгуливать домашних животных, выезжать на стадионы на велосипедах, авто- мототранспорте, использовать спортивное оборудование не по назначению, мешать учебному процессу. Нельзя приносить спиртные напитки и стеклянные бутылки. Дети до 7 лет должны находиться на площадке только в сопровождении взрослых», — добавил Волков.

По его словам, ежегодно на открытых школьных стадионах проводятся ремонтные работы и ежедневная уборка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.