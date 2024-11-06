Жители Коломны преодолели дистанцию на эстафете по Зеленому кольцу Москвы

Любители бега из Коломны Кирилл Суворов и Софья Филиппова преодолели максимальную дистанцию в 164,95 км в рамках эстафеты «Зеленое Кольцо Москвы» (Moscow Green Ring). Спортивное событие прошло в столице в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На старт сверхмарафона вышли 103 спортсмена, но лишь 32 бегуна смогли не сойти с дистанции и добежать до конца. Коломенцы были в числе тех, кто сумел финишировать. Сам факт преодоления подобной дистанции уже приравнивается к победе. А всего отдельные этапы эстафеты «Зеленое Кольцо Москвы» пробежали в день старта около 700 человек.

Кирилл Суворов и Софья Филиппова занимаются в клубе любителей бега «Коломна бежит». Его участники в завершение сезона выступили еще в двух интересных стартах. Так, Алексей Гончаренко завоевал бронзовую медаль на дистанции 10 километров в подмосковном забеге Germes X-Cross. А Наира Артурина на ARCHEDA DESERT ADVENTURE преодолела уникальную дистанцию по Волгоградским песчаным барханам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.