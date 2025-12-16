Жители Домодедово участвуют в спортивных забегах в лесопарках округа

В Домодедово продолжается серия спортивных забегов и тематических мероприятий в лесопарках, где жители могут выбрать активность по интересам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Домодедово проходит серия летних мероприятий, включающих спортивные забеги, творческие мастер-классы, образовательные лекции и семейные развлечения. Одним из ключевых событий стала встреча волонтерского клуба в досуговом центре парка «Елочки».

Участники забегов собираются на волейбольной площадке, проводят разминку и бегут по тропинкам лесопарка. Программа также предусматривает занятия с беговыми клубами, подвижные игры на свежем воздухе и туристические прогулки.

Для детей и взрослых организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, эстафеты, настольные игры, спектакли и вечерние развлекательные программы. Организаторы отмечают, что расписание мероприятий составлено так, чтобы каждый житель мог найти подходящее занятие в удобный день недели. Парки Домодедово остаются комфортным местом для общения, отдыха и развития городских инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.