Жителей Солнечногорска приглашают на семейный праздник «Все за спорт»

21 июня в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска состоится масштабный спортивный праздник для детей и взрослых. Разнообразные активности проведут на площадке за памятником М. Ю. Лермонтову с 10:00 до 14:00. Вход свободный, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа мероприятия включает в себя игровую зону для детей, ярмарку «Спортивные выходные», занятия йогой, остеопатической медитацией, спортивные мастер-классы для детей, пилатес, тренировку по растяжке и творческий мастер-класс «Мой город».

«Это отличный повод для всей семьи провести время вместе, активно и с пользой для здоровья. А также уникальная возможность познакомиться с новыми видами спорта и найти единомышленников для дальнейших занятий, которые проводят в парке на регулярной основе», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать подробную информацию о мероприятиях и новостях можно на афишах парка, в Telegram-канале https://t.me/park_soln и на сайте https://parki.mosreg.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.