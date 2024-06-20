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Жителей Подольска приглашают на мероприятие «Спорт в каждый двор»

По проекту губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» в Подольске пройдет праздник «Спорт в каждый двор». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В программе всех гостей ждут: тренировка, мастер-классы, показательные выступления по воркауту, нормативы федерального физкультурно-оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью», а также сладкие угощения. ⁣⁣⠀

22 июня и 23 июня тренировки пройдут по адресам, указанным на картинке.

Праздник «Спорт в каждый двор» будет проходить на протяжении всего летнего сезона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.