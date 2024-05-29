Жителей Подмосковья приглашают на конкурс в области цифровой трансформации спорта

В этом году принять участие можно в девяти номинациях. Конкурсная комиссия традиционно определит лучшего тренера-преподавателя, лучшую спортивную организацию, выберет спортивные федерации и органы власти, эффективно внедряющие цифровые инструменты в свою деятельность.

Конкурс пройдет в 6 этапов: до 30 сентября — прием заявок; с 1 по 27 октября — экспертная оценка заявок, определение номинантов и победителей конкурса; с 17 по 19 октября — награждение победителей и призеров конкурса в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом» на ХI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава»; с 27 октября по 10 ноября — подготовка номинантов конкурса к онлайн-защите своих проектов; с 11 по 30 ноября — финальные туры для номинантов в формате разбора кейсов, дебатов и общения с экспертами; декабрь 2024 года — церемония награждения победителей и призеров конкурса в онлайн-формате.

Данный конкурс проводится ежегодно компанией по разработке программного обеспечения «Мой спорт». Цель конкурса — поддержка организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, и их сотрудников, участвующих в процессах цифровой трансформации данной сферы.

Участие в конкурсе бесплатное, заявка подается в онлайн-формате.

Подробная информация размещена на сайте «Мой спорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.