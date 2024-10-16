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Жителей Павловского Посада приглашают на открытие беговой трассы в парке «Меленки»

Проект «5 верст» в Павловском Посаде приглашает жителей округа на открытие новой трассы в парке «Меленки». 19 октября, в 8:45 все любители утренних пробежек могут присоединиться к активистам проекта и опробовать новую трассу для бега, протяженность которой составляет 5 тыс. м, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Место сбора расположено в парке Меленки на пересечении центральной и круговой аллей. Ближайшие входы — с улиц Каляева и Чапаева. Ориентир — светильники в виде одуванчиков.

Длина трассы — 5 тыс. м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Покрытие — твердое. Для разметки трассы используются указатели (фишки). Возле старта/финиша есть скамейки, где можно оставить свои вещи.

После финиша участников утренней пробежки приглашают поближе познакомиться, пообщаться и обсудить разные вопросы наслаждаясь взятым с собой горячим чаем.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.