Жителей Мытищ приглашают на финал Кубка Олимпийского чемпиона Виктора Шалимова

19 апреля на базе ЛД «Арена Мытищи» пройдет финал 10-го традиционного турнира на Кубок Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР по хоккею с шайбой Виктора Ивановича Шалимова, говорится на сайте администрации городского округа.

Матчи проходили с 17 апреля.

В турнире принимали участие команды из подмосковных специализированных спортивных школ.

Финал состоится 19 апреля в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность решения вопроса с освещением на спортплощадках.

«Нужно подумать, какие решения мы можем предложить в части самых популярных площадок и их освещения. Тогда эффективность работы, удобство для жителей будет еще более заметно», — сказал губернатор.