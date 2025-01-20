Жителей Люберец приглашают в парки на развлекательные и спортивные мероприятия

С 20 по 26 января в парках городского округа Люберцы пройдут развлекательные, спортивные и культурно-просветительские мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Наташинском парке 20 и 24 января пройдет еженедельная скандинавская ходьба и суставная гимнастика для старшего поколения, а также клуб по интересам и познавательный лекторий. 26 января в творческой резиденции пройдут мероприятия для детей: настольные игры, творческий мастер-класс, викторина и интерактивная программа.

В Центральном парке 20 и 24 января пройдет еженедельная скандинавская ходьба, 23 января пройдут творческие мастерские и детские интерактивы. 25 января состоится традиционный субботний забег сообщества 5 вёрст Наташинский.

В Парке Сказок (п. Томилино) 21 января пройдут спортивные игры, интерактивная программа и викторина для юных посетителей парка. 24 января в библиотеке на территории парка состоится клуб по интересам «Теплые встречи», настольные игры и игра в шахматы.

В парке «Лесная опушка» (п. Октябрьский) спортивная, познавательная и интерактивная программы для детей пройдут 24 января. 25 января — традиционный субботний забег сообщества 5 вёрст Томилинский.

В парке «Малаховское озеро» спортивная, познавательная и интерактивная программы для детей пройдут 21 и 23 января.

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