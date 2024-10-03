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Жителей Люберец 5 октября приглашают на забег «5 верст в Томилинском лесопарке»

5 октября в парке «Лесная опушка» в поселке Октябрьском городского округа Люберцы состоится забег «5 верст в Томилинском лесопарке». Приглашаются все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый желающий может присоединиться 5 октября к забегу «5 верст в Томилинском лесопарке», а также привести друзей, знакомых и войти в историю проекта «5 верст в Томилинском лесопарке».

Организаторы для участников мероприятия подготовили занимательную разминку-флешмоб, красивую трейловую трассу, забег в костюмах, праздничные токены на финише, много подарков и сюрпризов, вкусный торт и угощения, праздничную фотозону. Хорошее настроение и заряд бодрости всем гарантирован.

Именно в эту субботу спортсмены постараются побить рекорд по количеству участников и волонтеров трассы.

Начало забега — в 08:45. Встреча — у главного входа в парк.

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