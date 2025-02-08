Жителей Истры приглашают в парки на спортивное мероприятие

Парки округа — Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес» и парк Павловская слобода — станут местами, где развернется настоящий спортивный праздник. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

9 февраля в парках с 12:00 до 16:00 приглашают каждого жителя и гостя округа.

Дирекция парков муниципального округа Истра подготовила множество активностей: мастер-класс по гиревому спорту, семейная зарядка, спортивный зимний квест, творческий мастер-класс, спортивное ориентирование и эстафеты.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно по прикрепленным афишам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.