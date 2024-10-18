Жителей и гостей Лыткарина приглашают на вечернюю пробежку 20 октября

Старт забега будет в воскресенье в 17:00 около Дворца культуры «Мир». Для любителей бега подготовлены две дистанции: 4 и 7 км, с небольшим остановками для начинающих. Присоединиться к забегу могут все желающие.

«Бег, это не просто физическое упражнение, но и еще и система оздоровления всего организма. У человека, который регулярно бегает, улучшается иммунитет, повышается качество сна и увеличивается работоспособность. А еще во время бега можно привести свои мысли в порядок, чем не замена медитации? Так что, если вы хотите хорошенько позаниматься и быть в релаксе, то бег — это ваш выбор», — отметил тренер.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.