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Жителей и гостей Королева приглашают поучаствовать в турнире по стритболу

Спорт

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев

Лучший повод для встречи в день физкультурника — турнир по стритболу. Жителей и гостей Королева приглашают принять участие в турнире по стритболу, который состоится 10 августа в 16:00 на стадионе «Вымпел» (сбор участников и подтверждение регистрации с 15:00), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Регистрация участников продлится до 12:00 9 августа. Нужно заполнить форму.

Требования к участникам и командам: минимальный возраст — 14 лет; количество полевых игроков — 3 человека и 1 запасной.

Команды-победители получат фирменные призы и медали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.