Жителей и гостей Королева приглашают поучаствовать в турнире по стритболу
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
Лучший повод для встречи в день физкультурника — турнир по стритболу. Жителей и гостей Королева приглашают принять участие в турнире по стритболу, который состоится 10 августа в 16:00 на стадионе «Вымпел» (сбор участников и подтверждение регистрации с 15:00), сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Регистрация участников продлится до 12:00 9 августа. Нужно заполнить форму.
Требования к участникам и командам: минимальный возраст — 14 лет; количество полевых игроков — 3 человека и 1 запасной.
Команды-победители получат фирменные призы и медали.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.