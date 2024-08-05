Жителей и гостей Королева приглашают поучаствовать в турнире по стритболу Спорт сегодня в 18:52 Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев

Лучший повод для встречи в день физкультурника — турнир по стритболу. Жителей и гостей Королева приглашают принять участие в турнире по стритболу, который состоится 10 августа в 16:00 на стадионе «Вымпел» (сбор участников и подтверждение регистрации с 15:00), сообщает пресс-служба администрации горокруга.