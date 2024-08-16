Жителей и гостей Балашихи приглашают на спортивные мероприятия в эти выходные
Фото - © Пресс-служба администрации Балашихи
В Балашихе в эти выходные, 17 и 18 августа, гостей ждут на пробежку, пилатес, футбольный матч и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Забег 5 верст 17 августа:
09:00 Парк Пестовский
09:00 Парк Заречная
Товарищеская встреча по футболу
17 августа:
12:10 — д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 4
13:30 -мкр. Заря, ул. Советская, д. 11
Физкультурная программа «Выходи играть»
17 августа:
13:00 — мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1
Всероссийский фестиваль массового футбола по мини-футболу в формате 7×7 среди женских команд
17 августа:
09:00 — Футбольный центр «Метеор», ул. Победы, вл. 1
Всероссийский фестиваль массового футбола по мини-футболу в формате 8×8 среди мужских команд
18 августа:
09:00 — Футбольный центр «Метеор», ул. Победы, вл. 1
Отборочная игра в рамках турнира по футболу «Кубок Союза — 2024»
18 августа
17:00 — мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 11/1
Тренировка от студии пилатеса «Лови момент»
18 августа:
10:00 Парк Пехорка-Лес, стадион.
Тренировка от студии фитнеса «GO.NA.SPORT»
18 августа:
11:00 Парк Пехорка-Лес, стадион.
В случае неблагоприятных погодных условий возможны изменения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.
«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.