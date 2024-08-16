Жителей и гостей Балашихи приглашают на спортивные мероприятия в эти выходные

В Балашихе в эти выходные, 17 и 18 августа, гостей ждут на пробежку, пилатес, футбольный матч и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Забег 5 верст 17 августа:

09:00 Парк Пестовский

09:00 Парк Заречная

Товарищеская встреча по футболу

17 августа:

12:10 — д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 4

13:30 -мкр. Заря, ул. Советская, д. 11

Физкультурная программа «Выходи играть»

17 августа:

13:00 — мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1

Всероссийский фестиваль массового футбола по мини-футболу в формате 7×7 среди женских команд

17 августа:

09:00 — Футбольный центр «Метеор», ул. Победы, вл. 1

Всероссийский фестиваль массового футбола по мини-футболу в формате 8×8 среди мужских команд

18 августа:

09:00 — Футбольный центр «Метеор», ул. Победы, вл. 1

Отборочная игра в рамках турнира по футболу «Кубок Союза — 2024»

18 августа

17:00 — мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 11/1

Тренировка от студии пилатеса «Лови момент»

18 августа:

10:00 Парк Пехорка-Лес, стадион.

Тренировка от студии фитнеса «GO.NA.SPORT»

18 августа:

11:00 Парк Пехорка-Лес, стадион.

В случае неблагоприятных погодных условий возможны изменения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.