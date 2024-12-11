Жителей Дзержинского приглашают на открытие лыжного сезона в Томилинском парке

В субботу, 14 декабря, в Томилинском лесопарке пройдут соревнования по лыжным гонкам, которые откроют лыжный сезон 20224-2025 в городском округе Дзержинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На старт в этот день выйдут спортсмены отделения «лыжные гонки» МБУДО спортивная школа «Орбита», а также все желающие из числа любителей зимних видов спорта (6+). По информации организаторов, для участия в спортивных забегах требуется допуск врача.

В программе соревнований бег на лыжах классическим стилем на дистанциях 500 м, 1 км, 2 км, 3 км.

Регистрация участников начнется 14 декабря в 10:00. Затем состоится торжественная часть. Первыми на старт выйдут спортсмены 2015–2016 гг. р., которым предстоит пробежать 500 метров. Затем дистанцию в 1 км предстоит пройти мальчикам и девочкам 2013–2014 гг. р. Любители лыжных гонок от 12 лет и старше преодолеют дистанцию в 2 км. А затем на дистанцию 3 км выйдут юноши 2008 г. р. и старше. В открытии лыжного сезона в Дзержинском примет участие заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Коростелева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.