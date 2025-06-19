Жителей Домодедова приглашают принять участие в забеге «Пять верст»

Каждую субботу в домодедовском парке «Городской лес» можно поучаствовать в забеге «Пять вёрст». В минувший выходной на старт вышли полсотни взрослых и детей, спортсменов со стажем и начинающих спортсменов-любителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Это не соревнования. Здесь бегают и мамы с детишками, некоторые даже с колясками. Бывают участники с собаками. К нам присоединяются люди пожилого возраста, это очень ценно. Трассу можно пройти и пешком. В забеге нет никаких нормативов. Участники проходят дистанцию как им удобно и нравится, в любом стиле», — Елена Анненко, одна из организаторов забега «Пять верст».

Участие совершенно бесплатное, все на добровольных началах. Активисты сами размечают трассу, выдают участникам карточки позиций, дают старт и встречают на финише. Дочь Елены Анненко Алиса участвует в забеге вместе с мамой и подруг привела.

«Мои родственники — спортсмены, я считаю, что не должна от них отставать. Также мы с подругами договорились, и даже поспорили, что будем бегать. Теперь тренируемся вместе», — поделилась Алиса Аненко, участница забега.

Среди участников забега много молодежи и подростков. Для новичков организаторы проводят инструктаж и обязательно короткую разминку для всех участников забега.

«Я бегаю потому что за здоровый образ жизни. К тому же мне нравится просто наслаждаться природой», — рассказал участник забега Даниэль Охунов.

Не смотря на то, что на дистанции одни постепенно вырвались вперед, а другие немного отстали, это никого не расстроило, ведь цель не кубки и грамоты, а результат. Каждый участник получил удовольствие и позитивный заряд на всю предстоящую неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.