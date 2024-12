Житель Подмосковья занял второе место в забеге на 160 км

В Переславле-Залесском состоялось масштабное спортивное событие — марафон Mad Fox Ultra. В трейлраннинге на разных дистанциях участвовали около 200 человек. Солнечногорец Антон Нестеренко выбрал самую длинную тропу — Valhalla Race 100 miles Last of Us. Он занял второе место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.