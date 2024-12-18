Житель Подмосковья занял второе место в забеге на 160 км

В Переславле-Залесском состоялось масштабное спортивное событие — марафон Mad Fox Ultra. В трейлраннинге на разных дистанциях участвовали около 200 человек. Солнечногорец Антон Нестеренко выбрал самую длинную тропу — Valhalla Race 100 miles Last of Us. Он занял второе место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он преодолел маршрут за 22 часа, 51 минуту и 44 секунды. Атлет из Солнечногорска отстал от победителя всего на 11 минут и 6 секунд, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе. Забег проходил в суровых зимних условиях по пересеченной местности.

«Если одним словом, то это боль. Очень тяжелый зимний забег. Тут одновременно борьба с холодом, со снегом, с собой. Также всю дистанцию шла острая, но интересная борьба с соперниками. Мы пробирались сквозь еле проходимый ночной зимний лес, незамерзшие болота. Пока что не могу понять, как удалось такое пробежать», — рассказал Антон Нестеренко.

Ранее бегун одержал победу в гонке SPAS-KAMENKA ALPINDUSTRIA Trail, преодолев 46 километров за три часа, 26 минут и семь секунд.

«Зимний ультрамарафон Mad Fox Ultra стал настоящим вызовом для участников, проверив их на прочность погодой и сложным рельефом. Антон Нестеренко, как и всегда, достойно представил наш город, завоевав серебряную медаль. Желаем ему быстрого восстановления и новых маршрутов», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

На счету спортсмена участие в таких марафонах, как Kildin Ultra Grand Escape-2023, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest и Crazy Owl 50 Zavidovo.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.