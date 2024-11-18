сегодня в 11:48

Житель Подмосковья взял бронзу чемпионата мира по силовым видам спорта

Шаховчанин Егор Соловьев принял участие в чемпионате мира по силовым видам спорта, который проходил в Москве с 14 по 17 ноября. Егор завоевал бронзовую медаль и стал мастером спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С ранних лет Егор увлекся спортом. Долгое время занимался в секции плавания, показывал отличные результаты. Позже юноша увлекся борьбой. Победа в Чемпионате мира стала для Егора судьбоносной.

«Блестящий успех Егора — результат упорного труда, несгибаемой воли и стремления к новым вершинам. Воспитание воли и стойкости, полученные в плавании, помогли Егору достичь высоких результатов и в силовых видах спорта», — прокомментировал тренер юноши.

В городском округе Шаховская развитию спорта уделяется особое внимание.

«Только за последние несколько лет мы воздвигли ледовую арену, теннисный центр, оздоровительный спорткомплекс. В зале, где дети занимаются борьбой, начался капитальный ремонт», — рассказал глава городского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.