Житель Подмосковья стал одним из лучших в мире игроков в Counter-Strike 2

Средний рейтинг киберспортсмена за 16 карт составил 1,35. Наилучшего показателя он добился на Nuke против FaZe (2,13), а худший результат показал на Dust2 против Liquid и на Anubis против Vitality (0,82).

Это второй титул MVP для m0NESY в карьере — российский киберспортсмен также был признан самым ценным игроком BLAST Premier World Final 2022.

Илья Осипов начал играть в Counter-Strike в шестилетнем возрасте. В 12 лет он получил максимальный десятый уровень на FACEIT — киберспортивной платформе, где играет много профессиональных игроков. Свою профессиональную карьеру «m0NESY» начал в 2019 году. Он выступал за такие команды, как NewBALLS, Ztayhome и NAVI Junior.

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