Житель Ивантеевки представит Россию на играх стран БРИКС 2024

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Воспитанник ивантеевского учебного центра № 5 вошел в состав сборной по плаванию. Анатолий Гусенков представит нашу страну на играх БРИКС, которые пройдут в Казани 19–21 июня. Команду России будет представлять юниорский состав. Всего в команду вошли 44 человека, трое из которых живут и учатся в Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа Пушкино.

В багаже профессиональных достижений Анатолия Гусенкова множество призовых мест в соревнованиях различных уровней. «Веселый дельфин», «Юность России», Кубок ректора Поволжского ГУФКСиТ — это далеко не весь перечень спортивных событий, в которых Анатолий продемонстрировал выдающиеся результаты.

«Анатолий — мастер спорта, профессионал и боец! Мы уверены, что он не подведет. Желаем нашему пловцу быстрых секунд и легкой воды», — именно такими теплыми словами поддерживают спортсмена его коллеги по цеху.

Соревнования продлятся три дня и будут включать в себя следующие дисциплины: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй, комплексное плавание, комбинированное плавание.

На соревнованиях по плаванию действует правило одного старта. Победитель в каждом виде программы определяется по наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции в финальном заплыве.

Напомним, что игры стран БРИКС 2024 — это международное мультиспортивное мероприятие, которое объединяет лучших спортсменов из 60 стран мира. Соревнования будут проходить по 27 видам спорта на 17 спортивных объектах города Казани.

Зрители этого яркого спортивного события смогут насладиться незабываемой культурной и шоу-программой, автограф-сессиями с именитыми спортсменами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.