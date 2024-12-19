Житель городского округа Истра принял участие в ежегодном Египетском полумарафоне

Египетский полумарафон ежегодно проводится в самом известном историческом месте Египта —Гизы, где расположены пирамиды фараонов Хуфу, Хафре и Менкаура, а также Большой Сфинкс.

В этом году в массовом забеге, который проходил 14 декабря, приняли участие 100 российских участников. Всего в общей сложности на трёх дистанциях на старт вышли около 7 тыс. человек из более 100 стран мира.

Полумарафон «Marakez Pyramids» позволил всем участникам поближе познакомиться с последним оставшимся древним чудом света Пирамидой Хеопса. Каждая дистанция представляла собой гоночную трассу, состоящую из одного круга, время которой рассчитывалось с использованием системы хронометража MyLaps, той же системы, которая использовалась на крупных спортивных мероприятиях по всему миру, включая Олимпийские игры.

Участники преодолевали одну из трёх предложенных дистанций: 5 км, 10 км и 21 км (полумарафон).

На дистанции 21 км в возрастной категории «мастерс 40+» первым с результатом 1:38:58 финишировал Сергей Терентьев.

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