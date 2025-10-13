Житель Богородского округа одержал победу в бойцовском турнире MMA Серия-92

11 октября в Международном центре самбо в «Лужниках» г. Москва состоялся турнир «ММА Серия-92». На ринге собрались сильнейшие бойцы из России, Бразилии и стран СНГ. Боец из Богородского округа Глеб Михалев и его противник Насрулла Магомедов впервые сражались в ММА Серии. Бойца приехали поддержать со всей области. Несмотря на то, что силы были почти равны, на октагоне Глеб показал невероятную волю к победе. Как итог, в 3 раунде единогласным решением судей победу одержал Глеб, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмен занимается в ногинском клубе единоборств «Витязь». У Глеба уже есть опыт участия в профессиональных боях. На столь высоком уровне его подготовил к соревнованиям Роман Попов. Роман — опытный боксер, также кикбоксер и боец тайского бокса, чемпион стран СНГ среди профессионалов.

Глеб — участник СВО, входит в Ассоциацию ветеранов СВО Богородского округа.

Надо сказать, что этот год выдался урожайным для Глеба. Напомним, что весной он завоевал бронзовую медаль Первенства ЦФО по смешанным единоборствам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.