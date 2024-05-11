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Житель блокадного Ленинграда нанес символический удар на матче «Зенита» и ЦСКА

Житель блокадного Ленинграда, заслуженный архитектор России и болельщик «Зенита» 88-летний Петр Юшканцев нанес символический удар перед началом матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Желаем вам крепкого здоровья и благодарим за поддержку, Петр Исидорович!», — говорится в сообщении петербургского клуба.

Игра в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проходит в Санкт-Петербурге. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Затем болельщики вывесили специальный баннер и исполнили песню «Катюша».

После 27 туров РПЛ «Зенит» набрал 51 балл и возглавляет турнирную таблицу. Столичные армейцы занимают 9-ю срочку, имея в активе 39 очков.