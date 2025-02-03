Женский РК «ВВА-Подмосковье» снова выиграл Кубок России по регби на снегу

Женский РК «ВВА-Подмосковье» стал обладателем Кубка России по регби на снегу. Для команды из Московской области данный титул стал четвертым подряд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях женских команд принимали участие 10 коллективов. Групповой этап подмосковные регбистки завершили двумя уверенными победами над РК «Торпедо» (16:1) и РК «Энергия» (14:1). В полуфинале «летчицы» встретились с еще одной командой из Московской области — СШОР по игровым видам спорта — ГУОР из Щелкова. Со счетом 12:2 победителями матча стали более опытные спортсменки из «ВВА-Подмосковье». В финале Кубка России по регби на снегу регбистки из Московской области встретились со сборной Республики Татарстан. В упорной борьбе с перевесом в 1 очко (7:6) обладателями трофея стал РК «ВВА-Подмосковье». СШОР по ИВС — ГУОР завоевали бронзовые награды турнира.

В соревнованиях среди мужских команд Московскую область представляли два коллектива «ВВА-Подмосковье» и «ВВА-Подмосковье-дубль». Оба коллектива уверенно прошли групповой этап и одержали по две победы. В четвертьфинале «ВВА-Подмосковье» одержал победу над ЦСКА 11:5, а «ВВА-Подмосковье-дубль» уступил РК «Химик» 6:11. В полуфинале подмосковные регбисты уступили «Балтийскому шторму» со счетом 2:7. В матче за третье место летчики обыграли сборную Самарской области 4:3 и завоевали бронзовые медали Кубка. РК «ВВА-Подмосковье-дубль» по итогам турнира занял 7 строчку.

Кубок России по регби на снегу среди мужских и женских команд прошел 1 и 2 февраля в Зеленограде на поле стадиона Московской академии регби. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.