Женский футбольный турнир в Домодедово собрал 20 команд из разных регионов 2 декабря

На стадионе «Авангард» в Домодедово состоялся крупный турнир по женскому футболу среди любительских команд. В соревнованиях приняли участие 20 сборных из Москвы, Подмосковья, Мурманска и Магнитогорска. Мероприятие приурочили к празднику, который спортсменки отметили на поле.

Первый заместитель главы округа Александр Епишин поздравил участниц и отметил, что женский спорт в Домодедово активно развивается и объединяет женщин разных возрастов и профессий. Многие футболистки пришли в спорт благодаря детям и продолжают заниматься футболом на протяжении многих лет.

Организаторы рассказали, что турнир начинался как небольшая инициатива, но быстро вырос благодаря поддержке семей и энтузиазму команд. Для многих участниц команда стала второй семьей: они вместе тренируются, ездят на матчи и отмечают праздники.

Участницы подчеркнули, что футбол помогает развивать физическую форму, координацию и стратегическое мышление, а также создает атмосферу взаимной поддержки. По итогам турнира команда «Авангард-2» заняла третье место в первом дивизионе, а «Авангард» получила серебро во втором дивизионе.

Турнир подтвердил, что женский футбол в Домодедово становится важной частью спортивной жизни округа и объединяет активных спортсменок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.