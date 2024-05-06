Женский баскетбольный клуб из Видного стал бронзовым призером Суперлиги

Женский баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К-2» одержал победу в матчах за третье место Суперлиги. В борьбе за бронзу видновчанки обыграли ЖБК «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Впервые в истории выступлений молодежной команды из Видного в женской Суперлиге «Спарта энд К-2» поднимается на пьедестал. Воспитанницы подмосковного клуба во главе с Павлом Рылло и Евгенией Никоновой обыграли уральский клуб в третьей решающей битве серии со счетом 64:58.

Самым результативным игроком подмосковной команды стала центровая Алина Баженова. На ее счету 21 очко и 8 подборов. 18 набранных (+6 передач) в активе Сабрины Довнар-Запольской, 11 — у Софьи Люлиной, по 6 — у Полины Селезневой и Карины Комаровой, 2 — у Марии Семеновой.

По итогам плей-офф чемпионата России — Суперлига сезона 2023/2024 центровая ЖБК «Спарта энд К-2» Карина Комарова вошла в символическую пятерку.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.