Женская сборная Подмосковья завоевала бронзу Кубка России по волейболу сидя

сегодня в 13:26

Женская команда Московской области стала бронзовым призером Кубка России по волейболу сидя, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область представляли две мужские и одна женская сборная. Впервые в мужских командах Подмосковья выступали спортсмены-ветераны СВО.

Среди участников соревнований были титулованные спортсмены: серебряные и бронзовые призеры Паралимпийских игр Алексей Волков, Виктор Миленин, Александр Байчик, Андрей Лаврионович, Александр Савичев, чемпионки мира и четырехкратные чемпионки Европы Татьяна Иванова, Ирина Панина, Ольга Арбатская и Елизавета Кунстман.

В соревнованиях принимали участие 14 мужских и 5 женских команд из 12 регионов страны. За победу боролись сборные Московской, Иркутской, Свердловской, Белгородской областей, команды ЛНР и ДНР, Москва, Санкт-Петербурга, Кузбасса, республик Саха (Якутия), Бурятия и Удмуртия.

По итогам соревнований женская сборная команда Московской области завоевала бронзовые медали Кубка России 2024 года. Первое место заняла сборная команда Москвы. Волейбольный клуб «Манчаары» Республика Саха (Якутия) стал серебряным призером соревнований.

Кубок России по волейболу сидя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 12 по 18 апреля во Дворце спорта «Борисоглебский» в г. Раменское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.