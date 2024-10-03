Женская сборная Подмосковья заняла 1 место на чемпионате РФ по футболу среди глухих
Фото - © Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта
Женская сборная Московской области завоевала золотые медали на чемпионате России по футболу среди глухих спортсменов. В финальных соревнованиях принимали участие четыре сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ульяновской областей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Встречи проводились по круговой системе в два тура, в результате которых подмосковные футболистки удостоились первого места. Таким образом, сборная Московской области третий раз подряд становится чемпионом страны.
Лучшим бомбардиром турнира стала футболистка из Подмосковья Ольга Сундукова, на счету которой девять забитых мячей.
Чемпионат России по футболу спорта глухих среди женских команд прошел с 25 сентября по 2 октября в селе Широкая Балка Краснодарского края.
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.