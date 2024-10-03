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Женская сборная Подмосковья заняла 1 место на чемпионате РФ по футболу среди глухих

Женская сборная Московской области завоевала золотые медали на чемпионате России по футболу среди глухих спортсменов. ​В финальных соревнованиях принимали участие четыре сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ульяновской областей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Встречи проводились по круговой системе в два тура, в результате которых подмосковные футболистки удостоились первого места. Таким образом, сборная Московской области третий раз подряд становится чемпионом страны.

​Лучшим бомбардиром турнира стала футболистка из Подмосковья Ольга Сундукова, на счету которой девять забитых мячей.

​Чемпионат России по футболу спорта глухих среди женских команд прошел с 25 сентября по 2 октября в селе Широкая Балка Краснодарского края.

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.