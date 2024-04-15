Женская сборная Подмосковья выиграла чемпионат РФ по керлингу

Команда Подмосковья стала чемпионом России по керлингу среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Подмосковья, в составе которой выступали Александра Мельникова, Анастасия Мищенко, Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Дарья Стексова, в финале чемпионата страны обыграла сборную Санкт-Петербурга.

С 2024 года на важных всероссийских соревнованиях утверждена награда «За спортивное мастерство». Путем голосования спортсмены выбирают победителя в данной номинации. На чемпионате РФ среди женских команд награду получила спортсменка из Московской области Ирина Рязанова.

В матче за бронзу вторая команда Санкт-Петербурга выиграла хозяев турнира — сборную Краснодарского края.

Чемпионат России по керлингу среди женских команд прошел в Краснодарском крае с 6 по 14 апреля на базе спортивной арены «Айсберг».

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность решения вопроса с освещением на спортплощадках.

«Нужно подумать, какие решения мы можем предложить в части самых популярных площадок и их освещения. Тогда эффективность работы, удобство для жителей будет еще более заметно», — сказал губернатор.